Detroit Legal News hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Detroit Legal News hat am 19.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal hat Detroit Legal News 21,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 23,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 46,51 USD. Im Vorjahr waren 28,75 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Detroit Legal News im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 108,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 52,55 Millionen USD. Im Vorjahr waren 25,21 Millionen USD in den Büchern gestanden.

