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22.04.2026 06:31:29
Detroit Legal News stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Detroit Legal News hat am 20.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9,54 USD gegenüber 5,53 USD im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Detroit Legal News im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,26 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 5,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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