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22.10.2026 06:31:29
Detroit Legal News veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Detroit Legal News äußerte sich am 19.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 32,93 USD, nach 4,63 USD im Vorjahresvergleich.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Detroit Legal News im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 57,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 5,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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