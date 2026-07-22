Detroit Legal News: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Detroit Legal News gab am 19.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 9,81 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,20 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Detroit Legal News in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,8 Millionen USD im Vergleich zu 5,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at