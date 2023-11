WIESBADEN (dpa-AFX) - Einen guten Monat vor Silvester zeichnet sich ein kräftiges Feuerwerk zum Jahresende ab. Laut Statistischem Bundesamt sind in den ersten drei Quartalen deutlich mehr Feuerwerkskörper importiert worden als in den von Corona und Lockdowns gekennzeichneten Vorjahren. Rund 24 400 Tonnen bedeuteten fast die vierfache Menge des Vergleichszeitraums im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag berichtete. 95 Prozent der Waren kamen aus China. Das Vor-Corona-Niveau aus dem Jahr 2019 mit 29 800 Tonnen wurde aber nicht wieder erreicht.

Anders sieht das bei den Exporten aus: 4900 Tonnen Böller und Raketen bedeuteten ein deutliches Plus zum Vorjahr (2700 Tonnen) und zum Jahr 2019 (2000 Tonnen). Mit einem Anteil von 73 Prozent waren die Niederland größter Abnehmer des in Deutschland hergestellten Feuerwerks./ceb/DP/tih