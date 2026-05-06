Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
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06.05.2026 19:43:40
Deutliche Preissteigerung: Rheinmetall will offenbar zwölf Milliarden Euro für Fregatten-Bau
Verzögerungen bei Rüstungsprojekten sind bei der Bundeswehr keine Seltenheit. Für den Bau neuer Fregatten soll der Hersteller gewechselt werden. Doch der mögliche neue Generalunternehmer Rheinmetall fordert deutlich mehr Geld.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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