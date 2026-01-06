Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
06.01.2026 06:46:00
Deutliche Verbesserungen in petto: Das solle Apple beim Studio Display 2 planen
Im Rahmen von Softwareleaks sind auch Details zum Studio Display 2 durchgesickert. Nutzer können sich demnach auf lange erwartete Features freuen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
