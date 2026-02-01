BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
|
01.02.2026 20:03:37
Deutlicher Rückgang: BYD-Absatz bricht zum Jahresbeginn ein
Schlechte Zahlen bei BYD: Der chinesische E-Autobauer verkauft in diesem Januar fast ein Drittel weniger als noch ein Jahr zuvor. Es ist schon der fünfte schwächelnde Monat nacheinander.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BYD Co. Ltd.
|
28.01.26
|BYD-Aktie im Fokus: Diese drei Faktoren könnten 2026 den Kurs maßgeblich beeinflussen (finanzen.at)
|
20.01.26
|BYD-Aktie schwächer: Was Anleger über den Tesla-Konkurrenten wissen sollten (finanzen.at)
|
16.01.26
|BYD-Aktie schließt leicht im Plus: Neuer Batterie-Großkunde Ford in Sicht? (finanzen.at)
|
15.01.26
|BYD-Aktie steigt nach Mega-Prognose für Chinas NEV-Markt (finanzen.at)
|
12.01.26
|BYD-Aktie legt zu: E-Autohersteller führt wohl neue Submarke für Fahrdienstvermittlung ein (finanzen.at)
|
07.01.26
|Gegenwind für BYD: Warum Analysten bei der Aktie langfristig optimistisch bleiben (finanzen.at)
|
07.01.26
|Why winning the UK matters for BYD (Financial Times)
|
02.01.26
|Tesla loses EV crown to China’s BYD (Financial Times)