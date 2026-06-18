Hertz Global Holdings Aktie
WKN DE: A0LC3E / ISIN: US42805T1051
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18.06.2026 14:08:00
Deutsch-belgisches Konsortium baut Offshore-Konverter für 50 Hertz
Der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz hat den Auftrag für den Bau einer Konverteranlage für einen Offshore-Windpark vergeben. Eine Werft in Rostock profitiert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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