Hertz Global Holdings Aktie

Hertz Global Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LC3E / ISIN: US42805T1051

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18.06.2026 14:08:00

Deutsch-belgisches Konsortium baut Offshore-Konverter für 50 Hertz

Der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz hat den Auftrag für den Bau einer Konverteranlage für einen Offshore-Windpark vergeben. Eine Werft in Rostock profitiert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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