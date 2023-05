Deutsch-dänische Grenze nach Protesten gegen Lkw-Maut wieder frei

FLENSBURG/KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Die Grenzübergänge von Dänemark nach Deutschland sind nach einer mehrstündigen Blockade durch Lastwagenfahrer aus Protest gegen die Einführung einer Lkw-Maut wieder passierbar. "Wir haben wieder freie Fahrt. Es gibt keinen Stau mehr Richtung Norden. Auf deutscher Seite ist alles frei", sagte eine Polizeisprecherin am Montagmorgen. Die Autobahn 7 war den Angaben zufolge von etwa 5.00 Uhr an blockiert. Kurz vor 8.00 Uhr lief der Verkehr wieder. Die Lastwagen würden mit ihrer Protestkolonne weiter in den Norden Dänemarks ziehen, sagte die Sprecherin. Zuvor hatte der NDR darüber berichtet.

Bereits am Sonntagabend hatten die Fahrer aus Protest gegen die Maut ihre Lastwagen Medienberichten zufolge an den Übergängen in Padborg und Kruså nebeneinander aufgestellt. Ab 2025 soll in Dänemark für Lkw eine kilometerabhängige Autobahnmaut eingeführt werden. Die Speditionen fordern eine Umlage der Maut auf den Dieselpreis. Auch in anderen Teilen Dänemarks gab es Protestaktionen./cgl/DP/mis