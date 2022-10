Deutsch-französische Regierungskonsultationen auf Januar verschoben

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland und Frankreich haben die für kommende Woche geplanten Beratungen des deutsch-französischen Ministerrats in Paris auf kommenden Januar verschoben, wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit mitteilte. "Dieses Treffen wird es nun nicht zum vereinbarten Zeitpunkt geben können, sondern es wird verlegt in den Januar", sagte er bei einer Pressekonferenz in Berlin. Gemeinsam mit der französischen Seite sei entschieden worden, dass eine Verlegung um einige Wochen sinnvoll sei.

Grund seien einerseits "schlichte logistische Schwierigkeiten", weil einige Kabinettsmitglieder nicht hätten teilnehmen können, andererseits stecke man in einigen bilateralen Fragen "im Augenblick in enger Abstimmung" mit der französischen Seite. "Diese Abstimmungen bedürfen noch einiger Zeit." Dies betreffe eine Reihe von Themen. "Es ist noch nicht so weit, dass man zu einer einheitlichen Position gekommen ist", betonte Hebestreit.

Es gebe aber Überlegungen, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am kommenden Mittwoch mit dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron in Paris zusammentreffen werde, "allerdings dann ohne die Ministerinnen und Minister". Dieser Termin befinde sich jedoch noch in der Abstimmung.

