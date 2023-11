Deutsch-italienische Regierungskonsultationen in Berlin

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland und Italien halten am kommenden Mittwoch Regierungskonsultationen in Berlin ab. Das kündigte Regierungssprecher Steffen Hebestreit an. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) werde die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni um 12:50 Uhr im Bundeskanzleramt begrüßen. Ab 13:00 Uhr werden beide demnach am virtuellen Treffen der Staats- und Regierungschefs der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) zum Abschluss der indischen G20-Präsidentschaft teilnehmen.

Danach wollen beide Regierungschefs laut Hebestreit in Begleitung ihrer Wirtschaftsminister im Haus der Deutschen Wirtschaft am "Leaders' Dialogue" des Business Forum des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) und des italienischen Industrieverbandes Confindustria teilnehmen. Anschließend werde Scholz im Bundeskanzleramt ein Gespräch mit Meloni führen. Gegen 17:40 Uhr sei die Zeichnung eines deutsch-italienischen Aktionsplans und danach eine gemeinsame Pressekonferenz vorgesehen. Um 18:30 Uhr finde die Plenarsitzung im Rahmen eines Abendessens statt.

Themen der deutsch-italienischen Regierungskonsultationen werden laut Hebestreit bilaterale, europäische und internationale Themen sein. Weitere Schwerpunktthemen lägen bei Fragen der Wirtschaft, Technologie und Innovation, Sicherheit und Verteidigung.

