Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
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22.09.2026 17:50:38
Deutsche Aktien vor dem nächsten Schub? Diese Titel sind jetzt besonders spannend!
Deutsche Aktien vor dem nächsten Schub? Diese Titel sind jetzt besonders spannend!
Welche deutschen Aktien bieten nach den jüngsten Kursbewegungen jetzt besonders spannende Chancen? In diesem Webinar nehmen wir zahlreiche Titel aus DAX, MDAX und den deutschen Nebenwerten genauer unter die Lupe. Dabei geht es nicht nur um bekannte Namen wie Siemens Energy, Nemetschek oder Vonovia, sondern auch um Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe, die aktuell mit starken Wachstumstreibern oder interessanten Sondersituationen überzeugen.
Besonders spannend ist der Blick auf den Energie- und KI-Boom: 2G Energy profitiert massiv vom steigenden Energiebedarf großer Rechenzentren, während Siemens Energy von der enormen Nachfrage nach Gasturbinen und Energieinfrastruktur getragen wird. Gleichzeitig stehen mit Aixtron und PVA TePla zwei Halbleiterwerte im Fokus, bei denen die Erwartungen an eine deutliche Geschäftsbelebung in den kommenden Jahren hoch sind.
Doch auch abseits von KI und Energie gibt es interessante Geschichten: Sino profitiert von seiner Beteiligung an Trade Republic und der Fantasie rund um einen möglichen Börsengang, Nemetschek bleibt ein spannender Softwarewert und bei deutschen Immobilienaktien wie Vonovia sorgen die stark gefallenen Kurse und attraktiven Dividendenrenditen für Gesprächsstoff. Hinzu kommen Titel wie CTS Eventim, BB Biotech, Friedrich Vorwerk und weitere gefragte Aktien aus der Community.
Welche Aktien sind nach den Rücksetzern wieder attraktiv? Wo ist die Bewertung bereits zu weit vorausgelaufen? Und welche deutschen Aktien könnten vor dem nächsten größeren Kursschub stehen? Genau diese Fragen beantworten wir anhand von Fundamentaldaten, aktuellen Wachstumstreibern und der technischen Situation im Chart.
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Risikohinweis
Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.
Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.
CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.
Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
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