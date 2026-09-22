Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.09.2026 17:50:38

Deutsche Aktien vor dem nächsten Schub? Diese Titel sind jetzt besonders spannend!

Kolumne
Alle Artikel des Autors

Deutsche Aktien vor dem nächsten Schub? Diese Titel sind jetzt besonders spannend!



Welche deutschen Aktien bieten nach den jüngsten Kursbewegungen jetzt besonders spannende Chancen? In diesem Webinar nehmen wir zahlreiche Titel aus DAX, MDAX und den deutschen Nebenwerten genauer unter die Lupe. Dabei geht es nicht nur um bekannte Namen wie Siemens Energy, Nemetschek oder Vonovia, sondern auch um Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe, die aktuell mit starken Wachstumstreibern oder interessanten Sondersituationen überzeugen.


Besonders spannend ist der Blick auf den Energie- und KI-Boom: 2G Energy profitiert massiv vom steigenden Energiebedarf großer Rechenzentren, während Siemens Energy von der enormen Nachfrage nach Gasturbinen und Energieinfrastruktur getragen wird. Gleichzeitig stehen mit Aixtron und PVA TePla zwei Halbleiterwerte im Fokus, bei denen die Erwartungen an eine deutliche Geschäftsbelebung in den kommenden Jahren hoch sind.


Doch auch abseits von KI und Energie gibt es interessante Geschichten: Sino profitiert von seiner Beteiligung an Trade Republic und der Fantasie rund um einen möglichen Börsengang, Nemetschek bleibt ein spannender Softwarewert und bei deutschen Immobilienaktien wie Vonovia sorgen die stark gefallenen Kurse und attraktiven Dividendenrenditen für Gesprächsstoff. Hinzu kommen Titel wie CTS Eventim, BB Biotech, Friedrich Vorwerk und weitere gefragte Aktien aus der Community.


Welche Aktien sind nach den Rücksetzern wieder attraktiv? Wo ist die Bewertung bereits zu weit vorausgelaufen? Und welche deutschen Aktien könnten vor dem nächsten größeren Kursschub stehen? Genau diese Fragen beantworten wir anhand von Fundamentaldaten, aktuellen Wachstumstreibern und der technischen Situation im Chart.


Deutsche Aktien unschlagbar günstig handeln


👉 Kostenloses E-Book zur Space Economy (SpaceX, Rocket Lab, Raumfahrt ETFs uvm.)

👉 Deep-dive Aktienanalyse zu NVIDIA

👉 Tägliche Webinare für Trader und Anleger

👉 Aktuelle Marktanalysen

👉 Kostenlose Demo


Risikohinweis
Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Infineon AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Infineon AG

mehr Analysen
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.26 Infineon Outperform Bernstein Research
07.09.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Infineon AG 60,40 3,25% Infineon AG

Weitere Artikel dieses Kolumnisten

18:15 Infineon vor dem Comeback? KI-Boom trifft Auto-Schwäche
17:16 Cashflow an der Börse: Live Trading - Kostenloses Webinar heute um 18:00 Uhr
15:38 KI im Trading: Teil 1 jetzt ansehen – und bei Teil 2 live dabei sein!
21.09.26 Futures-Handel im Rampenlicht: Terminmärkte hautnah auf der FINANCE26
21.09.26 Nasdaq vor 30.000 Punkten – während der DAX weiter kämpft!
21.09.26 Fed-Schock verdaut? 5-%-Rendite, Öl und Trump-Xi-Gipfel bringen neue Spannung
19.09.26 Diese Aktien haben jetzt Momentum – und fliegen andere raus?
19.09.26 FINANCE26 in Frankfurt: Zwei Tage geballtes Finanzwissen zum Greifen nah
19.09.26 Aktienanalysen der Woche: AMD, Apple & Deutz
18.09.26 AMD greift NVIDIA an: OpenAI, Anthropic & 107 % Wachstum

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schließt schwächer -- ATX geht nach Rekord etwas fester in den Feierabend -- DAX letztlich stabil -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt legte etwas zu, während der deutsche Leitindex seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen