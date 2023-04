Deutsche Arbeitskosten rund 30 Prozent höher als EU-Durchschnitt

Von Andreas Plecko

WIESBADEN (Dow Jones)---Die Arbeitskosten im produzierenden Gewerbe und dem gewerblichen Dienstleistungssektor Deutschlands haben 2022 deutlich über dem EU-Durchschnitt gelegen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, zahlten deutsche Arbeitgeber im Jahr 2022 gemessen am EU-Durchschnitt von 30,50 Euro rund 30 Prozent mehr für eine Stunde Arbeit. Der relative Abstand zum EU-Durchschnitt blieb damit gegenüber dem Jahr 2021 nahezu unverändert.

Die Arbeitskosten in Deutschland waren damit wie schon seit dem Jahr 2019 die siebthöchsten in der EU. Luxemburg hatte im EU-Vergleich mit 50,70 Euro die höchsten Arbeitskosten je geleisteter Stunde, Bulgarien mit 8,20 Euro die niedrigsten. Die Arbeitgeber in Deutschland zahlten im Jahr 2022 durchschnittlich 39,50 Euro für eine geleistete Arbeitsstunde.

Im verarbeitenden Gewerbe kostete eine Arbeitsstunde 2022 durchschnittlich 44,00 Euro. In diesem Wirtschaftsabschnitt waren die Arbeitskosten in Deutschland im EU-Vergleich die vierthöchsten. Eine Stunde Arbeit in der deutschen Industrie war damit 44 Prozent teurer als im EU-Durchschnitt.

Bei den marktbestimmten Dienstleistungen lag Deutschland mit Arbeitskosten von 38,00 Euro pro Arbeitsstunde EU-weit auf dem sechsten Rang (26 Prozent über dem EU-Durchschnitt).

