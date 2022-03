Deutsche Arbeitslosenzahl sinkt im Februar stärker als erwartet

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Arbeitslosigkeit in Deutschland hat sich im Februar deutlicher als erwartet verringert. Nach Mitteilung der Bundesagentur für Arbeit (BA) sank die saisonbereinigte Arbeitslosenzahl gegenüber dem Vormonat um 33.000, nachdem sie im Vormonat um 48.000 zurückgegangen war. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten ein Minus von 20.000 erwartet. Die Arbeitslosenquote sank unerwartet auf 5,0 (Januar: 5,1) Prozent.

Ohne Berücksichtigung von Saisoneffekten verringerte sich die Arbeitslosenzahl um 34.000 auf 2,428 Millionen. Sie lag damit um 476.000 (438.500) niedriger als vor Jahresfrist. Die unbereinigte Arbeitslosenquote ging auf 5,3 (5,4) Prozent zurück. Die Unterbeschäftigung, die auch Veränderungen in der Arbeitsmarktpolitik und kurzfristiger Arbeitsunfähigkeit berücksichtigt, sank um 35.000 auf 3,174 Millionen Personen. Das waren 482.000 (452.000) weniger als vor einem Jahr.

"Bis in den Februar hat der Arbeitsmarkt seinen Aufwärtstrend fortgesetzt. Allerdings ist in den aktuellen Indikatoren der Krieg in der Ukraine noch nicht abgebildet", erklärte der BA-Vorstandsvorsitzende Detlef Scheele bei der Vorstellung des Berichts.

Wie die BA weiter mitteilte, zeigten Betriebe zwischen 1. und 24. Februar konjunkturelle Kurzarbeit für 201.000 (Vormonat: 286.000) Menschen an. Aktuelle Daten zur tatsächlichen Inanspruchnahme stehen bis Dezember 2021 zur Verfügung. So wurde nach vorläufigen hochgerechneten Daten in diesem Monat für 641.000 (574.000) Arbeitnehmer konjunkturelles Kurzarbeitergeld gezahlt. Im April 2020 war mit knapp 6 Millionen der Höhepunkt erreicht worden.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 02, 2022 03:55 ET (08:55 GMT)