Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Arbeitslosigkeit in Deutschland hat im November etwas deutlicher als erwartet zugenommen. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) mitteilte, stieg die saisonbereinigte Arbeitslosenzahl gegenüber dem Vormonat um 9.000, nachdem sie sich im Oktober um 7.000 erhöht hatte. Die Arbeitslosenquote blieb bei 6,4 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg der Arbeitslosenzahl um 6.000 und eine unveränderte Quote von 6,4 Prozent prognostiziert. Ohne Berücksichtigung der saisonalen Faktoren sank die Zahl der Arbeitslosen um 19.000 auf 2,936 Millionen. Die Arbeitslosenquote ging auf 6,2 (6,3) Prozent zurück.

"Die leichte konjunkturelle Erholung führt auch im November nicht zu einer Belebung am Arbeitsmarkt . Vielmehr setzen sich die Trends der letzten Monate fort", sagte der Vorstand Regionen der Bundesagentur für Arbeit (BA), Daniel Terzenbach.

Die Unterbeschäftigung umfasst neben der Arbeitslosigkeit auch die Arbeitsmarktpolitik und kurzfristige Arbeitsunfähigkeit und zeichnet daher ein umfassenderes Bild. Sie sank im November gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 5.000. Mit 3,584 Millionen war sie um 28.000 höher als vor einem Jahr.

Wie die BA weiter mitteilte, zeigten Betriebe vom 1. bis 23. November konjunkturelle Kurzarbeit für 23.000 Personen an. Aktuelle Daten zur tatsächlichen Inanspruchnahme stehen bis Oktober zur Verfügung. In diesem Monat wurde nach vorläufigen hochgerechneten Daten für 113.000 Beschäftigte konjunkturelles Kurzarbeitergeld gezahlt. Das waren 19.000 mehr als im Vormonat, aber 68.000 weniger als vor einem Jahr.

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November 27, 2026 03:55 ET (08:55 GMT)