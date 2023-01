Deutsche Arbeitslosenzahl übersteigt im Januar 2,6 Millionen

Nürnberg (Reuters) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist am Jahresfang auf 2,616 Millionen gestiegen.

Dies seien 162.000 mehr gewesen als im Dezember und 154.000 mehr als vor einem Jahr, teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Dienstag in Nürnberg mit. "Der Arbeitsmarkt blieb auch am Jahresanfang stabil", erklärte BA-Chefin Andrea Nahles. "Auswirkungen der geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten sind jedoch weiterhin erkennbar." Die Arbeitslosenquote legte demnach um 0,3 Prozentpunkte auf 5,7 Prozent zu.

Der Anstieg fiel etwas geringer aus als in der Vergangenheit im Januar üblich. Unter Herausrechnung der jahreszeitlichen Schwankungen ging die Erwerbslosenzahl laut BA um 15.000 auf 2,498 Millionen zurück. Die saisonbereinigte Quote sei mit 5,5 Prozent unverändert geblieben.

