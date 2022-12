Deutsche Autobranche erholt sich weiter: Zahl der Pkw-Neuzulassungen gestiegen

Wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte, legte die Zahl der Pkw-Neuzulassungen um 31,4 Prozent auf 260.512 zu. Bezogen auf das bisherige Gesamtjahr liegen die Zulassungszahlen aber immer noch im Minus: Mit 2,34 Millionen Fahrzeugen waren es in den Monaten Januar bis November 2,4 Prozent weniger Neuzulassungen als im Vorjahr.

Unter den deutschen Marken erreichte Audi im November mit einer Verdoppelung (plus 109 Prozent) den deutlichsten Zuwachs. Volkswagen (plus 58 Prozent) und Ford (plus 54 Prozent) erreichten Zulassungssteigerungen um mehr als die Hälfte, bei Mercedes belief sich das Plus auf 34 Prozent. Porsche(plus 15 Prozent) und BMW (plus 13 Prozent) erreichten jeweils zweistellige Zuwächse. Bei Smart brachen die Neuzulassungen um 46 Prozent ein, Mini verbuchte einen Rückgang um 7 Prozent und Opel ein Minus von 2 Prozent.

Unter den Importmarken erzielte Tesla im November ein Wachstum von 93 Prozent. Die Neuzulassungszahlen reiner Elektro-Pkw (BEV) kletterte um 44 Prozent auf 57.980 Einheiten. Sie machten gut ein Fünftel der Neuzulassungen in Deutschland aus. 17 Prozent der neu zugelassenen Fahrzeuge waren Plug-in Hybride. 15 Prozent aller Fahrzeuge waren Diesel-Pkw. Hier stiegen die Neuzulassungen zuletzt wieder kräftig.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

December 05, 2022 07:45 ET (12:45 GMT)

FRANKFURT (Dow Jones)