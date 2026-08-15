Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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15.08.2026 14:52:00
Deutsche Bahn: Eröffnung von Bahnhof Fangschleuse nahe Tesla-Werk verzögert sich
Ein neuer Bahnhof soll den Pendlerverkehr zum Tesla-Werk entlasten. Die Bahn hatte beteuert, den Zeitplan einzuhalten. Ausgerechnet zur geplanten Eröffnung verzögert sich nun aber die Inbetriebnahme.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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