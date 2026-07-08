KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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08.07.2026 15:06:00
Deutsche Bahn: KI-Assistenz und neue App sollen Reiseinfos verbessern
Weniger Stress am Bahnsteig: Die Bahn verspricht, Infos zu Gleiswechseln in Sekunden aufs Handy zu senden – unter anderem dank 50 Millionen Euro für KI.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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