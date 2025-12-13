SIE Aktie
WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
|
13.12.2025 08:59:00
Deutsche Bahn: Wo künftig mehr Züge fahren - und wo sie das Angebot zusammenstreicht
Zumindest laut neuem Fahrplan will die Bahn im Fernverkehr agiler werden: Sie bietet mehr ICE-Verbindungen im Halbstundentakt und weitere Sprinterzüge an. Doch der Konzern dämpft die Erwartungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
