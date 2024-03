Deutsche Bahn fährt Milliarden-Verlust ein

- von Klaus Lauer

Berlin (Reuters) - Marode Netze, schwaches Gütergeschäft - Trotz steigender Passagierzahlen ist die Deutsche Bahn 2023 tief in die roten Zahlen gefahren.

Der Konzernverlust lag bei 2,4 Milliarden Euro und damit deutlich höher als das Minus von 227 Millionen Euro im Vorjahr, wie das Staatsunternehmen am Donnerstag mitteilte und damit einen Reuters-Bericht bestätigte. Gründe sind vor allem ein Gewinn-Einbruch der Speditionstochter Schenker und hohe Ausgaben für die Reparatur von Schienen und Signalanlagen. Die Sanierung der Infrastruktur will die Bahn fortsetzen: "Gemeinsam mit dem Bund haben wir das größte und umfassendste Investitionsprogramm seit der Bahnreform 1994 beschlossen", sagte Bahn-Chef Richard Lutz. "Dank der starken Aufstockung der Haushaltsmittel durch den Bund können wir rund 30 Milliarden Euro zusätzlich investieren."

Im laufenden Jahr will der Konzern in die Gewinnzone zurückkehren. Zumindest ohne Zins- und Steuerzahlungen (Ebit) soll das Plus bei über einer Milliarde Euro liegen, nach minus 964 Millionen Euro 2023. Im vorigen Jahr bremste die marode Infrastruktur die Bahn nicht nur in Sachen Pünktlichkeit, sondern auch im Geschäft: Das Schienennetz - früher mit den Erlösen aus den Nutzungsgebühren für die Gleise ein wichtiger Gewinnlieferant für den Konzern - steuerte einen Verlust von rund 1,1 Milliarden Euro bei. 2022 hatte die Sparte 601 Millionen Euro noch einen Betriebsgewinn abgeliefert.

Die zum Verkauf gestellte internationale Speditionstochter Schenker machte im vergangenen Jahr nur noch 1,1 Milliarden Euro Gewinn. Das Logistik-Unternehmen (Schiff, Flugzeug, Lkw) spürte, dass sich die hohen Frachtraten mit Abebben der Corona-Krise wieder normalisierten. 2022 hatte Schenker noch einen Rekordgewinn von 1,8 Milliarden Euro erzielt. 2024 dürfte es ein Plus ähnlich wie im vorigen Jahr geben. Die Bahn will für Schenker noch dieses Jahr einen neuen Eigentümer finden und rechnet mit einer zweistelligen Zahl von ernsthaften Investoren. Bisher hätten sich mehr als 20 Interessenten gemeldet, sagte DB-Finanzvorstand Levin Holle. Mit den erwarteten Erlösen - Schätzungen liegen zwischen 12 und 15 Milliarden Euro - soll der Schuldenberg des Konzerns reduziert werden. Dieser erhöhte sich 2023 auf 34 (Vorjahr: 29) Milliarden Euro.

WISSING - BAHN-ZAHLEN "NATÜRLICH NICHT ZUFRIEDENSTELLEND"

Der chronisch kriselnde Schienengüterverkehr von DB Cargo verbuchte 2023 derweil erneut Verluste - das Minus summierte sich auf rund eine halbe Milliarde Euro. "Unsere Eisenbahnverkehrsunternehmen müssen künftig wieder Geld verdienen und ihre Investitionen perspektivisch aus den laufenden Einnahmen bezahlen", betonte Holle. "Dazu müssen wir deutlich effizienter werden."

Besser lief es trotz Streiks beim Fernverkehr mit IC und ICE. Die Zahl der Passagiere stieg insgesamt um 5,8 Prozent auf rund 1,8 Milliarden. Eine hohe Auslastung des Schienennetzes und vielen Baustellen verschlechterten aber erneut die Pünktlichkeit im Fernverkehr: Sie lag bei 64 Prozent und damit unter den Ansprüchen des Konzerns, räumte Bahn-Chef Lutz ein. Dieses Jahr wolle man einen Wert von 70 Prozent erreichen.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) erklärte, die Zahlen der Bahn seien aus wirtschaftlicher Sicht "natürlich nicht zufriedenstellend". Der Konzern müsse künftig deutlich effizienter mit seinen Mitteln umgehen. "Endlich massiv in die Infrastruktur zu investieren, ist dennoch der richtige Weg."

