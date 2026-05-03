Luca Aktie
WKN DE: A2AC6Y / ISIN: US54928U1097
|
03.05.2026 23:19:00
Deutsche Bahn/Italo: Luca Cordero di Montezemolo plant Einstieg ab 2028
Italo plant, ab 2028 mit Milliardeninvestitionen und neuen Hochgeschwindigkeitszügen in Deutschland zu starten. Dahinter steckt der ehemalige Ferrari-Chef Luca di Montezemolo. Widerstand gibt es von Flix.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Luca Inc
Analysen zu D.i Corporation
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|D.i Corporation
|33 250,00
|-3,76%