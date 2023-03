Deutsche Bahn legt Geschäftszahlen für 2022 vor

BERLIN (dpa-AFX) - Nach einem turbulenten Jahr auf der Schiene legt die Deutsche Bahn an diesem Donnerstag (11.00 Uhr) die Geschäftszahlen für 2022 vor. Insbesondere die hohe Unpünktlichkeit der ICE- und IC-Züge wurde und wird häufig kritisiert. Hauptgrund ist der schlechte Zustand des Netzes, den Bahn und Bund ab dem kommenden Jahr mit einer Generalsanierung der zahlreichen überlasteten Verkehrsknoten angehen wollen.

Im Fokus steht am Donnerstag aber auch die wirtschaftliche Lage des Konzerns. Zwar vermeldete die Bahn im ersten Halbjahr 2022 wieder schwarze Zahlen. Das lag aber vor allem an gut laufenden Geschäften bei der Logistiktochter DB Schenker, die die Bahn verkaufen will. Sorgenkinder bleiben hingegen der verlustreiche Güterverkehr und der wachsende Schuldenstand des bundeseigenen Unternehmens./maa/DP/ngu