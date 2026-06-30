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30.06.2026 14:11:00

Deutsche Bahn muss Italo, Flixtrain und Co. im Fernverkehr mehr Platz schaffen

Italo und Flixtrain wollen das Quasimonopol der Deutschen Bahn im Fernverkehr brechen. Ein Beschluss der Bundesnetzagentur hilft den Konkurrenten bei diesen Plänen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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