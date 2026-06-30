PLATZ Aktie
WKN DE: A14QMG / ISIN: JP3832900009
|
30.06.2026 14:11:00
Deutsche Bahn muss Italo, Flixtrain und Co. im Fernverkehr mehr Platz schaffen
Italo und Flixtrain wollen das Quasimonopol der Deutschen Bahn im Fernverkehr brechen. Ein Beschluss der Bundesnetzagentur hilft den Konkurrenten bei diesen Plänen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!