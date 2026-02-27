Deutsche Bahn und GDL erzielen Tarifeinigung

DOW JONES--Die Deutsche Bahn und die Gewerkschaft GDL haben ihren Tarifkonflikt beigelegt und damit drohende Arbeitskämpfe im Frühjahr abgewendet. Die Einigung sieht eine Gehaltserhöhung von insgesamt 5 Prozent in zwei Stufen sowie eine Einmalzahlung von 700 Euro vor, die bereits im April ausgezahlt wird, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Neben den Lohnsteigerungen wurde die Einführung einer neuen Entgeltstufe für langjährige Beschäftigte und eine gezielte Aufwertung der Zulagen für das operative Personal vereinbart.

"Das ist ein faires und tragfähiges Ergebnis", sagte DB-Personalvorstand Martin Seiler. "Wir haben gerade zum Schluss intensiv gerungen, aber es ist immer konstruktiv und sachlich geblieben. Dadurch konnten wir uns zum ersten Mal seit Jahren ohne Streiks einigen", so Seiler. Zur friedlichen Lösung mit der GDL beigetragen haben laut Deutscher Bahn auch die gefundenen Kompromisse zur gemeinsamen Handhabung des Tarifeinheitsgesetzes. Neben einem notariellen Zählverfahren zur Mehrheitsfeststellung sei fixiert worden, dass bestimmte tarifvertragliche Regelungen künftig auch für die Gewerkschaftsmitglieder gelten, die in Betrieben arbeiten, in denen vorrangig das Tarifwerk der jeweils anderen Gewerkschaft Anwendung findet.

February 27, 2026