Deutsche Bahn: Zusätzliche Containerzüge mit Hilfsgütern für Ukraine

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn liefert Hilfsgüter per Schiene und Straße in die Ukraine - schon seit Mittwoch sind Lastwagen mit Trockennahrung und Hygieneartikeln Richtung Ukraine unterwegs, wie die Bahn am Montag in Berlin mitteilte. "Wir sammeln alles ein, was wir bekommen. Am besten palettenweise", sagte ein Sprecher.

Wegen der vollen Straßen und Grenzübergänge zwischen Polen und der Ukraine sowie fehlender Lkw-Fahrer sollen zusätzlich Containerzüge Hilfsgüter in die Ukraine bringen. Der erste Containerzug solle im Laufe der Woche aus Brandenburg über Polen in die Ukraine fahren, sagte der Sprecher: "Ein Zug kann bis zu 52 Lkw ersetzen."

Neben Spenden etwa von Großhändlern will die Bahn auch Spenden von einzelnen Menschen annehmen. Dafür sollen an den Messezentren in Köln, Hannover und München Sammelstellen eingerichtet werden. "Wichtig ist, dass die Spenden zielgerichtet sind: Medizinartikel, Verbandsmaterial, Lebensmittel in Konserven und dicke Winterkleidung werden gebraucht", sagte der Sprecher.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing hatte am Sonntag betont, dass die Hilfstransporte länger Bestand haben sollen. "Das Ganze soll keine einmalige Aktion sein, sondern wir errichten damit eine Schienenbrücke, die nachhaltig den Menschen in der Ukraine hilft", sagte der FDP-Politiker der "Bild am Sonntag". Auch der Bahnsprecher bestätigte, dass für die Aktion bisher kein Ende vorgesehen sei./vrb/DP/stw