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WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

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10.11.2026 18:30:03

Deutsche Bank: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, Deutsche Bank (NYSE:DB) raised its full-year revenue target to above €33 billion. Expanding commission fees give the bank a predictable revenue foundation. Cutting high-risk commercial real estate loans protects equity capital for future growth.

Management shares three takeaways on how this strategy is unfolding.

The corporate banking division, which handles cash management and trade finance for commercial clients, achieved its highest quarterly revenue ever at nearly €2 billion. Expanding loan and deposit balances in Germany helped push divisional revenue up 9% year over year.

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