Deutsche Bank Aktie

Deutsche Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

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28.05.2026 15:00:00

Deutsche Bank: Aktionärsvertreter kritisieren Aufsichtsratvergütung - »Definitiv zu hoch«

Erstmals seit 2019 hat die Deutsche Bank ihre Aktionäre zur Präsenz-Hauptversammlung nach Frankfurt am Main eingeladen. Während es draußen zu vereinzelten Protesten kam, wurde drinnen Kritik von Aktionärsvertretern laut.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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