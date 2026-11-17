Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
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17.11.2026 14:29:00
Deutsche Bank: Aufsichtsratschef stellt sich nach Datenleak hinter Vorstandschef Christian Sewing
Bei Anlegern sorgen die Enthüllungen zur Deutschen Bank für Nervosität. Vorstandschef Sewing bekommt demonstrativ Unterstützung von der Spitze des Aufsichtsrats.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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