Deutsche Bank Aktie

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WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

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12.11.2026 09:44:00

Deutsche Bank: Bafin verhängt Millionenstrafe wegen IT-Pannen bei Postbank-Kunden

Die Deutsche Bank soll wegen der Probleme bei der IT-Migration von Postbank-Kunden eine Strafe von acht Millionen Euro zahlen. Laut der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat die Bank die Strafe akzeptiert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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