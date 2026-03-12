Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|
12.03.2026 10:53:00
Deutsche Bank: Ex-Manager verklagen Deutsche Bank auf 600 Millionen Pfund
Die Affäre um zweifelhafte Geschäfte mit der Skandalbank Monte Paschi di Siena holt den Frankfurter Finanzkonzern ein. Ehemalige Führungskräfte verklagen ihren früheren Arbeitgeber auf einen hohen Millionenbetrag.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
