Deutsche Bank Aktie

Deutsche Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

12.03.2026 10:53:00

Deutsche Bank: Ex-Manager verklagen Deutsche Bank auf 600 Millionen Pfund

Die Affäre um zweifelhafte Geschäfte mit der Skandalbank Monte Paschi di Siena holt den Frankfurter Finanzkonzern ein. Ehemalige Führungskräfte verklagen ihren früheren Arbeitgeber auf einen hohen Millionenbetrag.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Nachrichten zu Deutsche Bank AG

Analysen zu Deutsche Bank AG

12.03.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
10.03.26 Deutsche Bank Overweight Barclays Capital
06.03.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
03.03.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 Deutsche Bank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
