Deutsche Bank: "Kaufen Sie Ryanair"

Ryanair hat in der vergangenen Handelswoche Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2021/22 (31.03.) vorgelegt (DER AKTIONÄR berichtete). Mittlerweile haben sich zahlreiche Analysten zum Zahlenwerk und dem Ausblick des irischen Billigfliegers geäußert - die Mehrheit davon zeigt sich weiterhin bullish. Die Deutsche Bank hat ihre Einstufung auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Analyst Jaime Rowbotham erklärte, beim Vorsteuergewinn habe die Airline die Erwartungen verfehlt, aber unter dem Strich sei der Verlust dank einer Steuergutschrift geringer gewesen als befürchtet.Die US-Bank JPMorgan hat indes das Anlagevotum für die Ryanair-Papiere auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Kurzfristig gebe es Unsicherheit, langfristig sei die Billigfluggesellschaft ein struktureller Gewinner, schrieb Analyst Harry Gower.Indes hat die Credit Suisse das Kursziel für Ryanair von 20,19 auf 20,13 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Er habe seine Gewinnschätzungen an den erwarteten Anstieg der Treibstoffkosten angepasst, so Analyst Neil Glynn. Wenn dann der Gegenwind von der Kostenseite abgeflaut sei, dürften sich die Erträge verstärkt erholen.Mit Material von dpa-AFX