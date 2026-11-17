Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|
17.11.2026 09:52:10
Deutsche Bank: Oligarchen-Milliarden in der Schweiz konzentriert
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Ein Datenleck mit rund 15 Millionen internen Dokumenten bringt die Deutsche Bank unter Druck. Besonders brisant sind die Enthüllungen über das Schweizer Geschäft: Die Bank betreute in Zürich und Genf zahlreiche russische Milliardäre mit engen Verbindungen zum Kreml. Dabei spielte auch das Schweizer Bankgeheimnis eine wichtige Rolle.
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Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
11:30
|ROUNDUP: Kontrollen missachtet? Schwere Vorwürfe gegen Deutsche Bank (dpa-AFX)
|
09:59
|Deutsche-Bank-Aktie fällt: Neue Medienberichte werfen Fragen zu früheren Geschäften auf (dpa-AFX)
|
09:49
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Deutsche Bank auf 'Outperform' - Ziel 40 Euro (dpa-AFX)
|
09:47
|Deutsche Bank: Aktienkurs bricht nach Datenleak ein (Spiegel Online)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
09:28
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX zum Start schwächer (finanzen.at)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
09:16
|Profit vor Kontrolle? Vorwürfe gegen Deutsche Bank (dpa-AFX)
Analysen zu Deutsche Bank AG
|09:16
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|09:16
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|09:16
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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