Deutsche Bank: Wie lange geht das noch gut?

Auch in der neuen Woche stehen die Zeichen bei der Deutsche-Bank-Aktie auf grün. Der Chart steht kurz vor dem Erreichen eines neuen Etappenziels und das Sentiment bleibt positiv. Allerdings war der Kursanstieg in den letzten Wochen rasant, Anleger fragen sich, wie lange das noch gut gehen kann.Anstehende Zinswende in den USA, positive Andeutungen von der EZB zu höheren Zinsen und Inflation: Für Bankaktien stimmt das Umfeld 2022. Das lässt sich auch deutlich an den Kursen ablesen. Während der DAX seit Jahresbeginn rund fünf Prozent verlor, steht die Deutsche-Bank-Aktie mit 23 Prozent im Plus.Das Kursziel der Analysten, das im Schnitt bei 13,33 Euro liegt, ist nun erreicht. Allerdings liefen viele Experten seit Beginn der Sanierung den steigenden Kursen mit der Anapassung ihrer Ziele oft hinterher. Aktuell raten immer noch sieben zum Kauf, acht würden stattdessen verkaufen. Die restlichen zwölf Analysten raten dabeizubleiben.Nach 2021 könnte 2022 ein weiteres Top-Jahr für europäische Bankaktien werden. Noch sind nicht alle positiven Effekte der Sanierung eingetreten, doch die Papiere der Deutschen Bank sind mit einem KGV von rund 9 noch immer etwas günstiger als der Gesamtsektor mit 10. Die Fantasie steigender Zinsen sollte der Privatkundensparte nun endlich Auftrieb verleihen.