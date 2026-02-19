Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Airbus SE-Analyse im Fokus
|
19.02.2026 13:07:47
Deutsche Bank AG: Airbus SE-Aktie erhält Buy
Deutsche Bank Research hat Airbus nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Buy" belassen. Der Luft- und Raumfahrtkonzern habe marginal besser als erwartet abgeschnitten, doch der Ausblick auf 2026 enttäusche, schrieb Christophe Menard am Donnerstag. Zudem habe Airbus die mittelfristigen Ziele für die Auslieferungszahlen nach unten angepasst.
Aktienanalyse online: Die Airbus SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Aktie verlor um 12:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 6,3 Prozent auf 187,98 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 32,99 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 467 599 Airbus SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 5,1 Prozent nach unten. Airbus SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 19.02.2026 präsentieren.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Airbus SE
|
09:29
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 beginnt Freitagshandel im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|DAX aktuell: DAX präsentiert sich zum Start fester (finanzen.at)
|
09:29
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
19.02.26
|Airbus-Aktie niedriger wegen enttäuschendem Ausblick: Erlöse klettern - Dividende steigt (finanzen.at)
|
19.02.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
19.02.26
|Verluste in Paris: CAC 40 zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SE
|06:06
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|19.02.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|19.02.26
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:06
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|19.02.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|19.02.26
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:06
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|19.02.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|19.02.26
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|191,06
|1,63%