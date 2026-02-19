Deutsche Bank AG: Airbus SE-Aktie erhält Buy

Das Airbus SE-Papier wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Christophe Menard genauer unter die Lupe genommen.

Deutsche Bank Research hat Airbus nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Buy" belassen. Der Luft- und Raumfahrtkonzern habe marginal besser als erwartet abgeschnitten, doch der Ausblick auf 2026 enttäusche, schrieb Christophe Menard am Donnerstag. Zudem habe Airbus die mittelfristigen Ziele für die Auslieferungszahlen nach unten angepasst.

Aktienanalyse online: Die Airbus SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie verlor um 12:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 6,3 Prozent auf 187,98 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 32,99 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 467 599 Airbus SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 5,1 Prozent nach unten. Airbus SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 19.02.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 08:05 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.