Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Papier unter der Lupe
|
20.02.2026 13:22:48
Deutsche Bank AG: Airbus SE-Aktie erhält Buy
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Airbus von 250 auf 226 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christophe Menard setzte nach dem Geschäftsbericht und dem Ausblick etwas zurückhaltendere Schätzungen an, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar schrieb. Er hält die Unternehmensziele aber eher für konservativ. Das Zulieferproblem bei den Triebwerken werde wohl bald gelöst.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Airbus SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE-Papiere um 13:06 Uhr 1,5 Prozent. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 19,04 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 267 828 Airbus SE-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 4,2 Prozent nach unten. Airbus SE dürfte die Quartalsergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 28.04.2026 präsentieren.
