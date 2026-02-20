Airbus Aktie

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

Papier unter der Lupe 20.02.2026 13:22:48

Deutsche Bank AG: Airbus SE-Aktie erhält Buy

Deutsche Bank AG hat eine eingehende Prüfung der Airbus SE-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Airbus von 250 auf 226 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christophe Menard setzte nach dem Geschäftsbericht und dem Ausblick etwas zurückhaltendere Schätzungen an, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar schrieb. Er hält die Unternehmensziele aber eher für konservativ. Das Zulieferproblem bei den Triebwerken werde wohl bald gelöst.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Airbus SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE-Papiere um 13:06 Uhr 1,5 Prozent. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 19,04 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 267 828 Airbus SE-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 4,2 Prozent nach unten. Airbus SE dürfte die Quartalsergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 28.04.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Airbus

