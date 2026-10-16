Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Airbus SE-Analyse im Blick
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16.10.2026 10:49:47
Deutsche Bank AG: Airbus SE-Aktie erhält Buy
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Airbus vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 232 Euro belassen. Der Umsatz des Luftfahrtkonzerns dürfte um ein Prozent gestiegen sein, schrieb Christophe Menard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebit) schätzt der Experte jedoch aufgrund geringerer Auslieferungen und einer schwierigen Vorjahresvergleichsbasis im Hubschrauberbereich sieben Prozent tiefer.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Airbus SE-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die Aktie notierte um 10:33 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 197,98 EUR zu. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 17,18 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE-Aktien beläuft sich auf 42 584 Stück. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 1,8 Prozent nach oben. Voraussichtlich am 28.10.2026 wird Airbus SE Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q3 2026 gewähren.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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