Deutsche Bank AG: BASF-Aktie erhält Buy

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BASF nach Zahlen zum ersten Quartal von 55 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dem höheren Kursziel liege die Annahme längerfristig steigender Gewinnmargen zugrunde, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer Studie am Dienstag. Mit ihrer Schätzung für den operativen Gewinn (Ebitda) in diesem Jahr liege sie um fünf beziehungsweise sieben Prozent über den jeweiligen Konsensschätzungen von Bloomberg respektive Vara.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die BASF-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:51 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 53,08 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 13,04 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 840 487 BASF-Aktien. Die Aktie kletterte auf Jahressicht 2026 um 24,6 Prozent aufwärts. Die kommenden Q2 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 29.07.2026 veröffentlicht.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:09 / CET





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