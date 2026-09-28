BASF Aktie

BASF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

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Aktie unter die Lupe 28.09.2026 11:28:52

Deutsche Bank AG: BASF-Aktie erhält Buy

Deutsche Bank AG: BASF-Aktie erhält Buy

Die BASF-Aktie wurde von Deutsche Bank AG einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Auch ohne einen Deal mit Evonik sei nun der "Geist aus der Flasche", schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar in Anspielung an die Bestätigung der Gespräche und den Song von Christina Aguilera. Bei einem Übernahmepreis von 25 Euro je Aktie würde BASF ein Äquivalent von etwa 35 Prozent seines eigenen Marktwertes bezahlen.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die BASF-Aktie am Tag der Analyse

Der BASF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:12 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 50,07 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 19,83 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. 291 366 BASF-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 stieg die Aktie um 17,5 Prozent. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q3 2026 wird für den 28.10.2026 terminiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: BASF

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