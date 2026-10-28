Deutsche Bank AG: Beiersdorf-Aktie erhält Sell

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Sell" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Free-Cashflow-Rendite der Aktie sei viel zu niedrig für ein schwach wachsendes Unternehmen, schrieb Tom Sykes in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu den Quartalszahlen. Der Konsumgüterkonzern müsse mehr Geld in die Hand nehmen als die Konkurrenz, um die Dynamik zu erhöhen.

Aktieninformation im Fokus: Die Beiersdorf-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Die Beiersdorf-Aktie zeigte sich um 11:03 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 80,26 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Abschwungsspielraum von 12,78 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 53 104 Beiersdorf-Aktien. Das Papier büßte seit Beginn des Jahres 2026 13,2 Prozent ein. Experten erwarten, dass Beiersdorf am 04.03.2027 die Finanzergebnisse für Q4 2026 präsentiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 08:08 / CET



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