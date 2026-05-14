Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Brenntag SE-Aktie

Deutsche Bank AG hat die Brenntag SE-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal des Chemiekalienhändlers sei ordentlich gewesen, schrieb Tristan Lamotte in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Brenntag SE-Aktie am Tag der Analyse

Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:37 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 61,54 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 7,38 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 12 132 Brenntag SE-Aktien. Bei dem Anteilsschein schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 24,2 Prozent zu Buche. Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 12.08.2026 gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET



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