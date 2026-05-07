Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Daimler Truck-Aktie

Deutsche Bank AG hat die Daimler Truck-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 49 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Markt habe bereits mit einem schwachen Jahresauftakt gerechnet, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Im zweiten Quartal wolle der Nutzfahrzeughersteller in Nordamerika das obere Ende der eigenen Zielspanne erreichen und rechne im zweiten Halbjahr mit weiteren Verbesserungen.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Daimler Truck-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von Daimler Truck befand sich um 12:57 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,4 Prozent auf 42,36 EUR ab. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 18,04 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 422 831 Stück. Seit Jahresanfang 2026 legte das Papier um 18,6 Prozent zu. Daimler Truck dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 07.08.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET



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