Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Deutsche Börse-Aktie

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Deutsche Börse-Aktie durch Deutsche Bank AG.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 300 auf 305 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei näherer Betrachtung bewerte er die Zahlen zum zweiten Quartal als insgesamt gute Leistung, schrieb Benjamin Goy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie des Börsenbetreibers stehe nach wie vor für eine attraktive Wachstums-Story.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Deutsche Börse-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 10:48 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Börse zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 257,40 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 18,49 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 43 292 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 kletterte das Papier um 17,1 Prozent aufwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET



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