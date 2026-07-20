Fresenius Aktie
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
|Experten-Analyse
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20.07.2026 09:54:06
Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Fresenius SE-Aktie
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Falko Friedrichs rechnet mit einem guten zweiten Quartal des Medizin- und Gesundheitskonzerns, wie er in einer Einschätzung vom Montag schrieb. Die Prognose für das Ergebnis je Aktie dürfte Fresenius anheben.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Fresenius SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:37 Uhr 2,1 Prozent auf 42,60 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 29,11 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 117 374 Fresenius SE-Aktien umgesetzt. Das Papier büßte seit Anfang des Jahres 2026 10,6 Prozent ein.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 08:20 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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