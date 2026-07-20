Fresenius Aktie

Fresenius für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604

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Experten-Analyse 20.07.2026 09:54:06

Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Fresenius SE-Aktie

Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Fresenius SE-Aktie

Das Fresenius SE-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Deutsche Bank AG-Analyst Falko Friedrichs unterzogen.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Falko Friedrichs rechnet mit einem guten zweiten Quartal des Medizin- und Gesundheitskonzerns, wie er in einer Einschätzung vom Montag schrieb. Die Prognose für das Ergebnis je Aktie dürfte Fresenius anheben.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Fresenius SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:37 Uhr 2,1 Prozent auf 42,60 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 29,11 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 117 374 Fresenius SE-Aktien umgesetzt. Das Papier büßte seit Anfang des Jahres 2026 10,6 Prozent ein.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 08:20 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Travis Wolfe / Shutterstock.com

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