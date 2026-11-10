Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für GEA-Aktie

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gea von 76 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die vom Maschinenbauer vorgelegten Quartalszahlen bestärkten ihn in seiner Ansicht, dass Gea eine attraktive Kombination aus defensiver Endmarkt-Aufstellung und eigenem Optimierungspotenzial biete, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Der Analyst hob seine Prognosen für den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) für die Geschäftsjahre 2027 und 2028 jeweils um 2 Prozent an.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der GEA-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die GEA-Aktie zeigte sich um 10:05 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 71,50 EUR an der Tafel. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 9,09 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 35 640 GEA-Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresanfang 2026 um 26,5 Prozent. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:57 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.