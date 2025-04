Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Heidelberg Materials-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Heidelberg Materials vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Schlechtes Wetter dürfte die Aktivitäten des Zementherstellers in Polen und Rumänien sowie im Januar und Februar auch in den USA belastet haben, schrieb Analyst Jon Bell in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Heidelberg Materials-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:14 Uhr 3,2 Prozent auf 148,20 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 31,58 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 67 948 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Anteilsschein um 24,2 Prozent aufwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2025 / 07:57 / CET



