Mercedes-Benz Group Aktie

Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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Buy-Einstufung 03.08.2026 15:19:50

Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Deutsche Bank AG hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Tim Rokossa berichtete in einer am Montag vorliegenden Studie von einem Treffen mit dem Konzernchef und dem Finanzvorstand. Er habe den Eindruck, dass das Management der anstehenden Modelloffensive weiterhin sehr optimistisch gegenüberstehe und den Fokus auf Effizienzsteigerungen lege. Gleichzeitig werde an der Absicht festgehalten, Kapital an die Aktionäre auszuschütten.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktie legte um 15:03 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,2 Prozent auf 48,21 EUR zu. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 51,44 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 737 668 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 büßte die Aktie um 14,1 Prozent ein. Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 08:15 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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