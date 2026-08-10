Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für QIAGEN-Aktie

Deutsche Bank AG-Analyst Jan Koch hat sich das QIAGEN-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Qiagen nach Zahlen zum zweiten Quartal von 43 auf 47 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate belegten eine operative Verbesserung des Diagnostikspezialisten, schrieb Jan Koch in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Die unter den Erwartungen liegenden Prognose für das laufende dritte Quartal seien eher auf eine vorsichtige Haltung des Managements zurückzuführen, nicht auf eine Verschlechterung des operativen Geschäfts.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die QIAGEN-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktie notierte um 09:45 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,7 Prozent auf 37,45 EUR zu. Zuletzt wurden über XETRA 53 701 QIAGEN-Aktien umgesetzt. Das Papier verlor seit Jahresbeginn 2026 8,4 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:00 / CET



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