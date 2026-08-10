QIAGEN Aktie
WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
|Einstufung im Blick
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10.08.2026 10:01:45
Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für QIAGEN-Aktie
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Qiagen nach Zahlen zum zweiten Quartal von 43 auf 47 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate belegten eine operative Verbesserung des Diagnostikspezialisten, schrieb Jan Koch in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Die unter den Erwartungen liegenden Prognose für das laufende dritte Quartal seien eher auf eine vorsichtige Haltung des Managements zurückzuführen, nicht auf eine Verschlechterung des operativen Geschäfts.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die QIAGEN-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Aktie notierte um 09:45 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,7 Prozent auf 37,45 EUR zu. Zuletzt wurden über XETRA 53 701 QIAGEN-Aktien umgesetzt. Das Papier verlor seit Jahresbeginn 2026 8,4 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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