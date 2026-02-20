Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Scout24-Aktie

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Scout24 von 132 auf 126 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Scout24 sei ein sehr guter Portalbetreiber zu einem attraktiven Preis, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Zugriffe erfolgten zu etwa 90 Prozent über Webseite und App, vermutlich weniger als 0,5 Prozent kämen über KI-Dienste, dämpfte sie jüngste Verdrängungssorgen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Scout24-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 13:06 Uhr wies die Scout24-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 70,40 EUR nach oben. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 78,98 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 65 185 Scout24-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 sank die Aktie um 17,9 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

